2019-06-19T16:17:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В автокатастрофе погиб голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею

15-летний парень погиб вместе с мамой в Смоленской области
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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19 июня погиб 15-летний голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею Николай Шестаков. По сообщениям российского издания smolnews.ru трагедия произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе (Смоленская область). Автомобиль, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости врезался в стоявший грузовой автомобиль. В результате аварии молодой хоккеист и его мама скончались на месте, а отец, который был за рулем, доставлен в травматологию больницы города Вязьмы.

Начав путь в хоккее под руководством тренеров СДЮШОР-Минск, Николай через несколько лет перешел в школу столичной «Юности», где с 2015 года играл под руководством Павла Мерзлякова. В феврале Николаю Шестакову выпала честь защищать цвета юношеской (U16) сборной Беларуси на международном турнире в Будапеште.

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Шестаковых.

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