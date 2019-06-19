В автокатастрофе погиб голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею

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19 июня погиб 15-летний голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею Николай Шестаков. По сообщениям российского издания smolnews.ru трагедия произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе (Смоленская область). Автомобиль, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости врезался в стоявший грузовой автомобиль. В результате аварии молодой хоккеист и его мама скончались на месте, а отец, который был за рулем, доставлен в травматологию больницы города Вязьмы.

Начав путь в хоккее под руководством тренеров СДЮШОР-Минск, Николай через несколько лет перешел в школу столичной «Юности», где с 2015 года играл под руководством Павла Мерзлякова. В феврале Николаю Шестакову выпала честь защищать цвета юношеской (U16) сборной Беларуси на международном турнире в Будапеште.

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Шестаковых.