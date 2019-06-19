2019-06-19T18:31:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В МВД пояснили за что задержали председателя Солигорского райисполкома

Чиновника подозревают в превышении полномочий
Надежда БУТОВИЧ
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Деньги чиновник получал продуманным изощренным способом, который следствие пока не разглашает.Деньги чиновник получал продуманным изощренным способом, который следствие пока не разглашает.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что глава Солигорского районного исполкома был задержан 17 июня по обвинению в превышении служебных полномочий.

И вот правоохранители прокомментировали причину задержания мэра Солигорска, сообщили belta.by в ГУБЭП криминальной милиции МВД. Так Олег Поскробко обвиняется в лоббировании интересов зарубежной фирмы.

– Правонарушение было совершено в тот момент, когда чиновник занимал должность первого замминистра ЖКХ, – уточнили в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями. – Совершив это, Поскробко превысил свои служебные полномочия.

Сообщается, что находясь на одной из ведущих должностей в жилищно-коммунальном ведомстве, чиновник пролоббировал интересы иностранного коммерческого предприятия. Совершал такие деяния он на протяжении нескольких лет. При этом соблюдалась его личная корыстная заинтересованность, так как от иностранцев бывший замминистра получал взятки – незаконные денежные вознаграждения. Общая сумма подкупа составила около 2 тысяч евро.

– Любопытно, что наличность чиновник получал весьма изощренным способом, который, к сожалению, пока нельзя раскрыть в интересах следствия, – уточнили правоохранители.

Против коррупционера возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении власти, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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