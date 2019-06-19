«Не знал, чем заняться»: мужчина облил бензином и поджег спящую жену

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Трагедия произошла в поселке городского типа Зельва в понедельник, 17 июня, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В тот день 56-летний сельчанин, который находился уже в длительном запое, так же был нетрезв. Пить начал с утра, на работу не пошел и, когда его жена пришла вечером с работы, снова увидела супруга в изрядном подпитии. Сельчанка, конечно, упрекнула мужа, сделала ему замечание, мол, ничего не делает только пьет.

И тогда мужчина решил сделать хоть что-то: он взял бензокосилку, канистру бензина и собирался идти косить траву. Но так как супруг едва стоял на ногах, жена отобрала у него инструмент, поставила косу к себе в комнату и легла спать.

Увидев, что натворил, поджигатель помог тушить пламя, но женщина уже успела очень сильно обгореть. Фото: sudexpert.gov.by.

– Мужчину это задело, он выпил еще вина и стал ходить по дому, не зная, чем себя занять. Тогда он зашел в комнату, увидел спящую жену, а недалеко – триммер и бензин. Тогда он взял канистру, облил женщину и бросил спичку. Женщина проснулась, когда спина и голова пылали, супруг стал помогать ей затушить пламя, затем он позвонил в скорую, – рассказали в УВД,

У потерпевшей обгорели голова, шея, тело, руки, передняя поверхность бедра – ожоги 2 и 3 степеней. Кроме того, сельчанка получила ингаляторную травму, обожжены верхние дыхательные пути. Травмы очень серьезные, она борется за жизнь.

Пьяного поджигателя задержали, против него возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа, назначен ряд экспертиз.