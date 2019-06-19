2019-06-19T19:30:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спасатели «вырезали» из Renault Duster водителя, после столкновения с грузовиком MAN

ДТП произошло в Светлогорском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. Фото: МЧС.Грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. Фото: МЧС.
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О серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на территории Светлогорского района, сообщают в пресс-службе МЧС.

Авария случилась во вторник, 18 июня, на автодороге республиканского назначения Р82. Примерно в 15.45 поступил звонок по номеру 101, сообщалось, что в двух километрах не доезжая деревни Прудок столкнулись легковушка и грузовик.

– В ДТП попали большегруз «МАН» и легковое авто «Рено Дастер». Столкновения было лоб в лоб, из-за чего передняя часть легковушки буквально смялась, а водитель оказался зажатым в салоне, – уточнили в МЧС.

Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру Renault Duster. Фото: МЧС.

Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру Renault Duster. Фото: МЧС.

Чтобы извлечь мужчину из авто эмчеэсовцам понадобился специнструмент. В аварии пострадал также и пассажир легковушки, их обоих с травмами различной степени тяжести на скорой помощи доставили в ближайшую райбольницу.

По факту ДТП ГАИ проводит проверку.

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