Сельчанин из Докшицкого района сделал из 5000 пластиковых крышечек логотип Евроигр

«Лого-панно» выставили на трассу Минск – Витебск, чтобы все любовались

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У Александра Демидовича, который живет в агрогородке Крулевщина в Докшицком районе много хобби: он придерживается ЗОЖ, постоянно участвует в спортсоревнованиях, победитель райтурниров по настольному теннису, а еще он собирает мозаики из пластиковых крышечек, сообщает издание «Витебские Вести».

В этот раз инженер по охране труда и пожарной безопасности на участке «Белоруснефти-Витебскоблнефтепродуктов» смастерил из крышечек огромный логотип Евроигр.

– Из крышек, если постараться, получаются разные интересные вещи, – уверен Александр. – Спорттематику мы с дочками выбрали неслучайно: есть гордость за то, что Беларусь в этом году принимает Вторые Европейские Игры.

По словам мужчины на панно площадью около 5 квадратных метров ушло почти 5200 разноцветных крышечек. «Детали» нужных цветов подбирала 5-летняя дочь Арина, а старшая 12-летняя Даша помогала с надежным креплением. Собирать элементы этой мозаики семья Демидович стала еще в прошлом году.

Сначала «логотип» стоял рядом с усадьбой семьи в Крулевщине, но местные власти предложили выставить украшение на трассу Минск – Витебск недалеко от автозаправки в Бегомле.

Останавливаться в увлечении Александр Демидович не планирует, хочет создавать и другие иллюстрации, посвященные футболу или легкой атлетике.