2019-06-19T20:53:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пошел в лес и не вернулся»: в Гродно ищут Арсения Тихановича

У мужчины проблемы с памятью
Надежда БУТОВИЧ
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Тиханович Арсений Владимирович пропал без вести. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Тиханович Арсений Владимирович пропал без вести. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Гродненская милиция объявила в розыск 66-летнего жителя областного центра, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители ищут Тихановича Арсения Владимировича, 1952 года рождения, который пропал без вести во вторник, 18 июня.

Сообщается, что в день исчезновения примерно в 13.00 пенсионер отправился в лес недалеко от деревни Горница, что в Гродненском районе. С тех пор о нем нет никаких вестей.

– Мужчина страдает потерей памяти, у него вторая группа инвалидности. Возможно, именно с этим может быть связано его исчезновение, – уточнили в УВД.

В день пропажи гродненец был в синей майке-тельняшке, темно-синих трико и резиновых черных тапочках. Среди особых примет мужчины: деформированный череп – три углубления на затылке, темени и слева, а также – усы. Телосложение пропавшего Тихановича Арсения плотное, рост около 170 – 175 сантиметров, темные волосы.

Если вы знаете что-то о месте нахождения мужчины, сообщите в милицию по номеру 102.

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