2019-06-19T21:15:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожар в минском лицее на Ваупшасова: эвакуировано 250 человек

Горела комната на пятом этаже
Надежда БУТОВИЧ
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Возможно пожар произошел из-за короткого замыкания. Фото: МЧС.Возможно пожар произошел из-за короткого замыкания. Фото: МЧС.
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ЧП произошло в общежитии одного из лицеев Минска в среду, 19 июня, информируют в пресс-службе МЧС.

Информация о возгорании в общежитии «Минского городского профлицея №14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания» поступила около 15.30 часов. Диспетчер сообщил, что горит комната на пятом этаже девятиэтажного здания.

– Возгорание началось в 513 комнате четырехкомнатного блока. Загорелась кровать, постельное белье и обои, – уточнили в пресс-службе.

Из общежития были эвакуированы всего 250 человек, среди которых были работники, 31 несовершеноллетний и 95 лицеистов.

Площадь возгорания была небольшой – всего около двух квадратных метров. Спасатели его локализовали и ликвидировали за считанные минуты. Никто не пострадал.

Причина пожара выясняется, но предварительно, он случился из-за короткого замыкания электропроводки.

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