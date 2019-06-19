В Смолевичах на предприятии убило током 53-летнего наладчика оборудования

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О трагедии, произошедшей в Смолевичах, информируют в райотделе Следственного комитета.

Известно, что в понедельник, 17 июня, на рабочем месте на одном из предприятий, производящих изделия из металла, погиб рабочий.

– Погибший мужчина проживал в Жодино, а на предприятии работал наладчиком оборудования и агрегатов, – уточнили в УСК.

Сообщается, что в день трагедии 53-летний наладчик выполнял свои профессиональные обязанности. Ему нужно было проверить работу вентилятора, для этого он открыл крышку трансформатора, но по какой-то причине не отключил до этого электропитание. Как только жодинец открыл трансформатор его поразил разряд электричества. Рабочий скончался на месте происшествия от удара током.

– Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, а также руководство, изъяли необходимую документацию. К делу будут приобщены материалы проверок Департамента госинспекции труда, заключения экспертиз, – пояснили в комитете.

Устанавливаются причины и условия, поспособствовавшие несчастному случаю.