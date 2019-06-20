2019-06-20T12:03:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Viber добавили белорусский язык

Чтобы выбрать мову, необходимо обновить приложение до последней версии
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Viber добавили белорусский языкВ Viber добавили белорусский языкФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В популярном мессенджере Viber появился белорусский язык. Чтобы выбрать мову, необходимо обновить приложение до последней версии через Play Mаrket или Apple Store, затем зайти в «Настройки», там выбрать «Общее» и среди предложенных языков выбрать белорусский.

Кстати, ранее компания проводила конкурс для белорусских иллюстраторов. К запуску полнофункциональной белорусской версии был приурочен конкурс по разработке стикерпака среди белорусских иллюстраторов «Viber па-беларуску».

Напомним, Вайбером пользуется каждый второй белорус >

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