2019-06-20T11:54:43+03:00
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КП Беларусь

«Беларусьфильм» будет снимать индийское кино

В ближайшее время в Минске будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма
Павел МИЦКЕВИЧ
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Болливуд будет снимать индийское кино в Минске. Фото: «Беларусьфильм»Болливуд будет снимать индийское кино в Минске. Фото: «Беларусьфильм»
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Национальная киностудия «Беларусьфильм» подписала меморандум о долгосрочном сотрудничестве с индийским продюсером, учредителем компании «Синтилейтинг Глобал» Джаген Моханты. Стороны договорились о сотрудничестве о сотрудничестве в течение пяти лет, а именно - об использовании индийской компанией кинотехнологических услуг и студийных возможностей «Беларусьфильма». Кроме того, стороны обязались поддерживать друг друга организационно и в маркетинге.

Идея о сотрудничестве возникла у председателя индийского Союза организаций по содействию торговле и промышленности, который длительное время живет в Беларуси. Он предложил «Беларусьфильму» организовать продвижение киностудии в Индии и познакомил представителей компании с молодым продюсером. Его интерес - в привлечении внимания индийских кинокомпаний к «Беларусьфильму». Уже в ближайшее время в Минске будут снимать несколько музыкальных сцен нового индийского фильма, пишет belta.by со ссылкой на представителей киностудии.

Сообщается, что уже несколько студий Болливуда заинтересовались работой в Беларуси, и многие индийские кинематографисты были впечатлены белорусской природой.

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