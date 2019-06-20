В Гомеле женщине ошибочно выдали 5 тыс. рублей - ее ищут

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Очередной случай ошибки кассира при расчете с клиентом произошел в Беларуси, и снова - при обмене валюты. Ошибочная передача крупной суммы денег стала поводом к проведению милицией разыскных мероприятий в Гомеле.

Это случилось в одном из банков в центре города во вторник, 18 июня. Кассир в момент проведения валютно-обменной операции передала лишних 5 тыс. белорусских рублей пока не установленной женщине. Клиентка чужие деньги не вернула, но попала на камеры видеонаблюдения.

Сейчас милиция устанавливает личность и местонахождение женщины, изображенной на фото, сообщает группа информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. Всех, кто узнал женщину, или может предоставить правоохранителям ценную информацию, просят позвонить по телефону +375 (25) 601-66-62 или по короткому номеру 102.