2019-06-20T11:59:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле женщине ошибочно выдали 5 тыс. рублей - ее ищут

Это произошло при обмене валюты в банке
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гомеле женщине ошибочно выдали 5 тыс. рублей. Фото: УВДВ Гомеле женщине ошибочно выдали 5 тыс. рублей. Фото: УВД
Изменить размер текста:

Очередной случай ошибки кассира при расчете с клиентом произошел в Беларуси, и снова - при обмене валюты. Ошибочная передача крупной суммы денег стала поводом к проведению милицией разыскных мероприятий в Гомеле.

Это случилось в одном из банков в центре города во вторник, 18 июня. Кассир в момент проведения валютно-обменной операции передала лишних 5 тыс. белорусских рублей пока не установленной женщине. Клиентка чужие деньги не вернула, но попала на камеры видеонаблюдения.

Сейчас милиция устанавливает личность и местонахождение женщины, изображенной на фото, сообщает группа информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. Всех, кто узнал женщину, или может предоставить правоохранителям ценную информацию, просят позвонить по телефону +375 (25) 601-66-62 или по короткому номеру 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Совет Европы глубоко сожалеет об очередном расстреле в Беларуси
Житель Полоцка поймал дачного вора: гнался за ним бегом, а потом вплавь
«В Пинске своя атмосфера»: после ливня тонули машины, а пинчане перемещались на лодке
В Борисове парень продавал билеты на несуществующий фестиваль
100-летний дуб в Лельчицком районе признали памятником природы
«Беларусьфильм» будет снимать индийское кино
В Viber добавили белорусский язык
Какие улицы перекрыты в Минске 20 июня
В Смолевичах на предприятии убило током 53-летнего наладчика оборудования
Пожар в минском лицее на Ваупшасова: эвакуировано 250 человек
«Пошел в лес и не вернулся»: в Гродно ищут Арсения Тихановича
Сельчанин из Докшицкого района сделал из 5000 пластиковых крышечек логотип Евроигр
Гродненка узнала, что в нее стреляли, когда магазинная рамка нашла пулю
Спасатели вырезали из Renault Duster водителя после столкновения с грузовиком MAN
«Не знал, чем заняться»: мужчина облил бензином и поджег спящую жену
В МВД пояснили за что задержали председателя Солигорского райисполкома
В автокатастрофе погиб голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею