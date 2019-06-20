2019-06-20T10:56:17+03:00
Общество
КП Беларусь

100-летний дуб в Лельчицком районе признали памятником природы

Это один из старейших дубов, сохранившихся на территории Гомельщины
Павел МИЦКЕВИЧ
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100-летний дуб в Лельчицком районе признали памятником природы. Фото: lelchitsy.by100-летний дуб в Лельчицком районе признали памятником природы. Фото: lelchitsy.by
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Решением Лельчицкого райисполкома Гомельской области объект «Вековой дуб в деревне Краснобережье» объявлен ботаническим памятником природы местного значения. Документ местных властей устанавливает границы, площадь, состав земель, режим охраны и использования ботанического памятника.

Решение, принятое на основании закона «Об особо охраняемых природных территориях» и опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, согласовано с Госинспекцией охраны животного и растительного мира.

Речь идет о дубе черешчатом, который сохранился с начала XIX века и достиг выдающихся биометрических параметров. Это один из старейших дубов, сохранившихся на территории Гомельщины. Дерево представляет ботаническую, научную, эстетическую, историко-культурную ценности, а также имеет эколого-просветительское значение.

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