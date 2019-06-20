«В Пинске своя атмосфера»: после ливня тонули машины, а пинчане перемещались на лодке

Машины сегодня в Пинске были больше похожи на крейсеры.

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Долгожданный дождь выпал в Пинске утром 20 мая. Стихия отыгралась за предыдущую неделю засухи. Осадков выпало столько, что улицы Пинска превратились в одну большую лужу.

«Полесская Венеция». Фото: Zello ГАИ Пинск.

И хотя машины тонули, и для дорожного движения такая погода создала массу неудобств, пинчане отнеслись к ситуации с юмором. Например, двое мужчин решили повеселить прохожих катанием на резиновой лодке с рыбацкой удочкой посреди улицы. Видео попало в соцсети с комментарием: «В Пинске своя атмосфера».

Полешукам море по колено. Фото: Zello ГАИ Пинск.

Кроме ироничных комментариев по поводу большой воды в Пинске, в соцсетях теперь полно объявлений о поиске владельцев автомобильных номеров, которые уплыли во время потопа.

О серьезных ЧП, которые принес с собой ливень, не сообщается.