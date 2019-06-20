2019-06-20T11:46:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«В Пинске своя атмосфера»: после ливня тонули машины, а пинчане перемещались на лодке

Утром 20 июня на столицу Полесья обрушился ливень [видео]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Машины сегодня в Пинске были больше похожи на крейсеры.Машины сегодня в Пинске были больше похожи на крейсеры.
Изменить размер текста:

Долгожданный дождь выпал в Пинске утром 20 мая. Стихия отыгралась за предыдущую неделю засухи. Осадков выпало столько, что улицы Пинска превратились в одну большую лужу.

«Полесская Венеция». Фото: Zello ГАИ Пинск.

«Полесская Венеция». Фото: Zello ГАИ Пинск.

И хотя машины тонули, и для дорожного движения такая погода создала массу неудобств, пинчане отнеслись к ситуации с юмором. Например, двое мужчин решили повеселить прохожих катанием на резиновой лодке с рыбацкой удочкой посреди улицы. Видео попало в соцсети с комментарием: «В Пинске своя атмосфера».

Полешукам море по колено. Фото: Zello ГАИ Пинск.

Полешукам море по колено. Фото: Zello ГАИ Пинск.

Кроме ироничных комментариев по поводу большой воды в Пинске, в соцсетях теперь полно объявлений о поиске владельцев автомобильных номеров, которые уплыли во время потопа.

О серьезных ЧП, которые принес с собой ливень, не сообщается.

20 июня на Пинск обрушился ливень.ВИДЕО: vk.com/Zello «Пинск ГАИ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Совет Европы глубоко сожалеет об очередном расстреле в Беларуси
Житель Полоцка поймал дачного вора: гнался за ним бегом, а потом вплавь
В Борисове парень продавал билеты на несуществующий фестиваль
100-летний дуб в Лельчицком районе признали памятником природы
В Гомеле женщине ошибочно выдали 5 тыс. рублей - ее ищут
«Беларусьфильм» будет снимать индийское кино
В Viber добавили белорусский язык
Какие улицы перекрыты в Минске 20 июня
В Смолевичах на предприятии убило током 53-летнего наладчика оборудования
Пожар в минском лицее на Ваупшасова: эвакуировано 250 человек
«Пошел в лес и не вернулся»: в Гродно ищут Арсения Тихановича
Сельчанин из Докшицкого района сделал из 5000 пластиковых крышечек логотип Евроигр
Гродненка узнала, что в нее стреляли, когда магазинная рамка нашла пулю
Спасатели вырезали из Renault Duster водителя после столкновения с грузовиком MAN
«Не знал, чем заняться»: мужчина облил бензином и поджег спящую жену
В МВД пояснили за что задержали председателя Солигорского райисполкома
В автокатастрофе погиб голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею