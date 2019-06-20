2019-06-20T11:43:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове парень продавал билеты на несуществующий фестиваль

За проход на придуманный open-air мужчина брал от 20 до 40 рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Борисове парень продавал билеты на несуществующий фестиваль. Фото: УВДВ Борисове парень продавал билеты на несуществующий фестиваль. Фото: УВД
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Аферу решил провернуть 31-летний борисовчанин и обманул больше десяти земляков и гостей города. Мужчина продавал напечатанные на цветном принтере билеты на несуществующий фестиваль и уверял, что около пешеходного моста состоится грандиозное шоу под открытым небом: якобы будут выступать Ян Ярош и блогеры Dava & Kara Kross.

- Молодой человек входил в доверие и уверял в широкомасштабности мероприятия, после чего направлял к покупателям курьера. Через него он получал плату за реализованные билеты, - сообщает УВД Минского облисполкома.

Но кто-то выяснил, что open-air - фейковый, обман раскрылся и продавцом билетов занялась милиция. Кстати, мужчина брал за проход на придуманный фестиваль всего от 20 до 40 рублей.

Было это еще в мае, а сейчас есть уже десятки потерпевших, поверивших молодому человеку, но в милиции полагают, что жертв обманщика может быть еще больше. Тех, кто попался на удочку парня, просят сообщить об этом в Борисовский райотдел внутренних дел по телефонам: (033) 323-94-78, (0177) 70-70-06, или на короткий номер 102.

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