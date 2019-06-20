2019-06-20T11:50:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Полоцка поймал дачного вора: гнался за ним бегом, а потом вплавь

Целая компания дачных воришек обчищала дачи в Полоцком районе
Наталья ПАРТОЛИНА
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Николай Дюкарев бежал, а потом плыл за вором и поймал его! Фото: УВД Витебского облисполкома.Николай Дюкарев бежал, а потом плыл за вором и поймал его! Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Николай Дюкарев из Полоцка помог задержать дачного вора. Как рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, какое-то время в Полоцком районе орудовали воры. Дачи обкрадывали подчистую, тащили любую мелочь. Личности воров милиция установила, одного задержали, а двое скрылись. Оказалось, что прятались они в шалаше у озера в деревне Яковцы, промышляя рыбной ловлей. Местным жителям и дачникам милиционеры показали фото подозреваемых. А через пару часов Николай Дюкарев увидел в кафе на территории местной базы отдыха тех мужчин, фото которых ему показывали сотрудники милиции. Дюкарев сказал об этом охраннику кафе, позвонил в милицию. Один из воров почувствовал неладное и попытался скрыться.

-Мужчина вышел из кафе и бросился наутек. Николай следовал за ним по пятам. Преступник добежал до озера и попытался уплыть, но Николай преследовал его и вплавь, - рассказали в группе информации и общественных связей.

Николай задержал вора и передал его правоохранительным органам. От руководства Полоцкого РОВД он получил благодарность.

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