2019-06-20T12:06:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Совет Европы глубоко сожалеет об очередном расстреле в Беларуси

В Страсбурге вновь призывают ввести мораторий на смертную казнь
Павел МИЦКЕВИЧ
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Совет Европы глубоко сожалеет об очередном расстреле в БеларусиСовет Европы глубоко сожалеет об очередном расстреле в БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Комитет министров Совета Европы выразил глубокое сожаление из-за расстрела в Беларуси Александра Жильникова и призывает белорусские власти не приводить в исполнение смертный приговор в отношении второго фигуранта того же дела Вячеслава Сухарко.

Напомним, в 2015 году произошло убийство мужчины и женщины в Минске. Там был любовный треугольник, и одна из женщин заказала Жильникову избиение любовника и соперницы. Но злоумышленники убили обоих, нанеся более 140 ударов ножом. Следствие выяснило, что накануне мужчины совершили еще одно убийство - 59-летнего мужчины. Это произошло во время разбойного нападения в Колодищах, когда обвиняемые хотели похитить 10 тысяч долларов.

- Комитет министров подтверждает свое безусловное неприятие смертной казни и в очередной раз обращается к Беларуси с настоятельным призывом ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага на пути к ее отмене, - говорится в заявлении Совета Европы.

Там добавили, что по-прежнему готовы оказать белорусским властям помощь в содействии общественному обсуждению вопросов, связанных с полной отменой смертной казни, как это предусмотрено Конституцией.

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