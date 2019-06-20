Лихача на "Гелендвагене" в Гомеле нашли и оштрафовали после видео в интернете

Водитель внедорожника при выезде со второстепенной дороги на перекрестке не уступил дорогу

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В гомельской Госавтоинспекции отреагировали на запись с видеорегистратора, которая была опубликована в интернете. На ролике видно, как водитель Mercedes Gelendwagen нарушает Правила дорожного движения, двигаясь на участке дороги от Гомельской городской поликлиники №1 до ул. Ильича в Гомеле.

Лихача нашли, в отношении водителя начат административный процесс за нарушение правил проезда перекрестка, повлекшее за собой создание аварийной обстановки. Водителю «Гелика» грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением прав на срок до 2-х лет или без лишения, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Судя по видеозаписи, водитель внедорожника, даже не притормаживая, при выезде со второстепенной дороги на перекрестке не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной. Второй водитель вовремя среагировал и только благодаря этому не врезался в выскочивший на перекресток «Гелик».

- Необдуманные маневры и спешка на дороге могут привести к серьезным последствиям. Соблюдайте ПДД и проявляйте взаимную вежливость на дорогах, - призывают в Госавтоинспекции.