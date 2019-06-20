2019-06-20T13:24:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь хочет взять у Китая кредит на полмиллиарда долларов

Сначала Беларусь рассчитывала на 600 млн долларов кредита в России
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь хочет взять у Китая кредит на полмиллиарда долларовБеларусь хочет взять у Китая кредит на полмиллиарда долларовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь хочет взять кредит у Китая на сумму более полумиллиарда долларов. В Министерстве финансов заявили о планах привлечь до конца 2019 года 3,5 млрд юаней (более чем 500 млн долларов в эквиваленте) у Банка развития Китая.

Уже подписан соответствующий меморандум, идет отработка условий привлечения кредита, передает БелаПАН со ссылкой на министра финансов Максима Ермоловича.

Сообщается, что сначала Беларусь рассчитывала на 600 млн долларов кредита в России, чтобы рефинансировать текущие платежи по государственному долгу. Но в РФ пока не одобрили выделение этих средств.

В нынешнем году платежи Беларуси по обслуживанию и погашению госдолга составят почти 3,3 млрд долларов.

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