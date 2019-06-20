2019-06-20T13:43:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивановском районе женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика

Ребенок с травмами госпитализирован
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Ивановском районе женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика. Фото: УВДВ Ивановском районе женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика. Фото: УВД
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В Ивановском районе в результате ДТП травмирован ребенок. Происшествие случилось вечером в среду в деревне Верхустье. По предварительной информации Госавтоинспекции, 57-летняя жительница города Иваново, управляя автомобилем ВАЗ, на закруглении дороги вправо совершила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 7-летнего мальчика. Женщина-водитель "Нивы" не успела предотвратить ДТП.

- В результате наезда ребенок с травмами госпитализирован Пинскую районную больницу, по факту ДТП проводится проверка, - сообщает группа агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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