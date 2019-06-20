2019-06-20T14:07:56+03:00
Спорт
КП Беларусь

Новым тренером сборной Беларуси по футболу стал Михаил Мархель

В этом году он принял молодежную сборною, но с ней успел провести лишь один матч
Захар ПЛАТОНОВ
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Михаила Мархеля отправили в национальную сборную по футболу. Фото: abff.byМихаила Мархеля отправили в национальную сборную по футболу. Фото: abff.by
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Прошло не более недели после ухода Игоря Криушенко с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу.

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Его сменщиком по решению исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола» стал 52-летний Михаил Мархель, - сообщает АБФФ.

Мархель играл за бобруйский «Шинника», минское «Динамо», «Торпедо»-МАЗа, «Звезды»-ВА-БГУ, могилевский «Днепр» и «Молодечно-2013». Выступал в первенствах России, Венгрии и Югославии.

Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году, последние годы работал с юношескими сборными Беларуси, причем весьма успешно. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной работал на Олимпиаде в Лондоне. В 2019 году был рулевым молодежной сборной Беларуси, которая в квалификации к чемпионату Европы стартовала с победы 10:0 над Гибралтаром (крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд).

Национальная сборная после четырех игр квалификации идет на последнем месте. Впереди два матча с Эстонией и по одному с Германией и Голландией. В марте 2020-го - игры плей-офф Лиги наций, через которые можно будет попасть на Евро-2020: через квалификацию это уже вряд ли возможно.

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