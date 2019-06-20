2019-06-20T14:20:58+03:00
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КП Беларусь

В Витебске нарисуют множество черных квадратиков

В городе Шагала и Малевича придумали новый формат живописи – самопись
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске каждый может стать соавтором картины нового формата.В Витебске каждый может стать соавтором картины нового формата.
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С 21 июня по 12 августа в Витебске будут рисовать маленькие черные квадратики. Это - очередная часть проекта, который придумали два художника - Андрей Жизневский из Витебска и Павел Задорожный из Ростова-на-Дону. Первая часть проекта была презентована в Музее истории Витебского народного художественного училища в день зимнего солнцестояния. Тогда зрителю представили несколько скатанных в рулоны и запечатанных полотен. Таким образом художники представили новый проект, новый вид искусства - самопись. Зрителю предлагается самому представить, придумать, что нарисовано на холстах.

В день летнего солнцестояния одно из полотен распечатают.

- Одно из полотен будет торжественно вскрыто, препарировано и распято на плоскости. Каждый посетитель сможет нарисовать на нем свой «Черный квадрат». В итоге получится послание в будущее в виде своеобразного QR-кода, - рассказывает Андрей Жизневский. - 12 августа мы снова скрутим полотно и опечатаем краской срезы рулона.

Условие для желающих нарисовать свой черный квадрат только одно: его площадь не должна превышать 4 сантиметра.

Андрей и Павел намерены развивать самопись. В этом формате планируется проводить аукционы, выставки, на которых художники будут рассказывать о своих свернутых в рулоны картинах, а зрители - представлять, что и как изображено на полотнах.

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