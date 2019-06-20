2019-06-20T14:53:37+03:00
Досуг
КП Беларусь

Объявлен кастинг на шоу комиков «Рассмеши любого»

Приз – 5000 рублей
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
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Первое в Беларуси камеди-шоу «Рассмеши любого» объявляет кастинг: до 20 июля включительно подай заявку на участие в шоу и стань претендентом на главный приз – 5000 рублей.

«Рассмеши любого» - эксклюзивное юмористическое шоу, главная «фишка» которого – рассмешить публику, которую ты видишь впервые. Комику нужно приготовить выступление, не имея ни малейшего понятия о своих зрителях. Именно умение импровизировать и играть на публику покажет, насколько комик достоин пройти дальше и выиграть главный приз.

Организаторы не скрывают, что на съемках шоу будет жарко: в них примут участие знаменитые белорусские комики, участники проектов Comedy Баттл на ТНТ, КВН высшей лиги и других юмористических проектов. Сами съемки пройдут в Гомеле. Именно там в начале августа соберутся самые смешные представители разных стран и возрастов, чтобы попасть в шоу.

После отбора участников ждет основной этап конкурса. В съемках примут участие 60 человек, преодолевших первый этап. Конкурсная часть будет представлена в 12 эпизодах, которые и определят самых остроумных шутников. Кто-то один выиграет главный приз. Первую серию можно будет увидеть 17 сентября на видеосервисе VOKA. После этого новые серии шоу будут выходить каждую неделю. Подробности конкурса смотрите на сайте: www.rl-show.tv.

Количество заявок ограничено.

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