МВД: в интернете незаконно продавали билеты на Европейские игры

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В МВД Беларуси заявили о том, что билеты на II Европейские игры, которые 21 июня стартуют в Минске, незаконно реализовывали и перепродавали. Эти факты раскрыло Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены три интернет-страницы, на которых содержалась информация о несанкционированной перепродаже билетов, - сообщили в МВД.

Cтарший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева рассказала подробности: на сайтах, не имеющих отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. А затем уже оплаченному чек-коду билет якобы можно было получить в кассе. Однако где они находятся, на сайтах не указывалось.

Цену за билет злоумышленники устанавливали в размере 1 тыс. российских рублей (около 32 бел. руб.).

Специалисты в сфере высоких технологий МВД выяснили, что данные интернет-ресурсы размещены на хостингах с доступом с территории России - из Москвы и Санкт-Петербурга. Доступ к нечестным сайтам уже запрещен на территории Беларуси, а российские правоохранители уведомлены о данных фактах.