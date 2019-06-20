2019-06-20T15:02:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Зачет за 30 рублей: в Могилеве преподавателя задержали за взятку

Дома у женщины нашли свыше 16 тысяч долларов
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Могилеве преподавателя задержали за взяткуВ Могилеве преподавателя задержали за взяткуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Могилеве преподаватель университета обвиняется в получении взятки от студентов. Такса, установленная 53-летней женщиной-преподавателем, молодым людям была известна от старшекурсников - с каждого студента по 30 рублей. Учащиеся принесли преподавателю деньги - всего 690 рублей, а через два дня она приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам «зачтено».

Это произошло еще 3 июня, когда преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса о сдаче зачета, сообщает в Telegram Следственный комитет Беларуси.

Преподаватель задержана и помещена под стражу, в отношении ее возбуждено уголовное дело за получение взятки. Женщине грозит лишение свободы.

В каком именно вузе работала преподаватель-взяточница, в информации не уточняется. Но в СК добавили, что по месту жительства задержанной провели обыск и нашли у нее дома свыше 16 тысяч долларов. Деньги изъяты.

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