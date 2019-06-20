КП Беларусь
45-летний мужчина погиб после попытки переплыть Свислочь
Очевидец прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить
45-летний мужчина погиб после попытки переплыть СвислочьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Свислочь. Проплыв небольшое расстояние, он начал тонуть. Очевидец произошедшего прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить.
Прибывшие на место происшествия медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали пострадавшего. Находясь в больнице, 16 июня текущего года мужчина скончался.
Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Следственный комитет в Telegram.