2019-06-20T15:20:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

45-летний мужчина погиб после попытки переплыть Свислочь

Очевидец прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить
Павел МИЦКЕВИЧ
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45-летний мужчина погиб после попытки переплыть Свислочь45-летний мужчина погиб после попытки переплыть СвислочьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Свислочь. Проплыв небольшое расстояние, он начал тонуть. Очевидец произошедшего прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить.

Прибывшие на место происшествия медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали пострадавшего. Находясь в больнице, 16 июня текущего года мужчина скончался.

Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Следственный комитет в Telegram.

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