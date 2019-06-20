Глава МВД: милиция предстанет перед иностранными гостями по возможности незаметной

В Деревне спортсменов задействованы правоохранители со знанием иностранного языка

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Белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями II Европейских игр вежливой, корректной и по возможности незаметной, заявил министр внутренних дел Юрий Караев. Он рекомендует помнить, что гостей встречают с улыбкой, «как если бы в твой дом пришли друзья».

Накануне открытия соревнований глава МВД посетил объекты, задействованные в играх. Все они взяты под круглосуточную охрану и заранее проверены саперно-пиротехническими группами.

В охране общественного порядка в Деревне спортсменов задействованы самые подготовленные правоохранители со знанием иностранного языка, сообщает ведомство.

- Мы всегда должны придирчиво относиться к мерам, которые принимаем, и считать, что они недостаточны, - заявил Караев. - Мы сами должны искать возможные риски и угрозы.

Однако, по словам министра, существенных изменений оперативной обстановки, связанных с Играми, не предполагается.