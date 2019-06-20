«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

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Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» полностью исключает транспортировку загрязненной нефти в Польшу и Украину, а также на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии прокомментировали обнаружение повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово, после чего транспортировку в направлении Польши полностью остановили.

В ночь на 20 июня в Беларуси был выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода, а также вспомогательных систем, но анализ отобранных образцов в лаборатории не подтвердил превышений: хлориды были в норме и соответствовали требованиям ГОСТа.

- Дополнительные точечные образцы в Адамово также не подтвердили загрязнение нефти. Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились, - сообщили в предприятии «Гомельтранснефть Дружба» и добавили, что причины пока выясняются.