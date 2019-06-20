Путин об интеграции РФ и Беларуси: Союзное государство - это не единое государство

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Во время прямой линии на ТВ 20 июня президент России заявил, что в развитии интеграции между РФ и Беларусью сделано недостаточно. Владимир Путин отметил достижения в интеграции, в том числе в социальной сфере, а также с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, но заметил, что «должны сделать гораздо больше».

В то же время Путин подчеркнул, что вопрос объединения России и Беларуси в одно государство не стоит. Союзное государство - это не единое государство, «не одно и то же», добавил президент РФ.

- Там много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты, - заметил Путин. - Что-то не было сделано со стороны России, что-то - со стороны Беларуси.

Путин напомнил о договоренности с Лукашенко вернуться к договору о создании Союзного государства и вместе посмотреть, что еще необходимо сделать.