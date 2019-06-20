Тренировка роты почетного караула отменяется: движение транспорта в четверг меняться не будет

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Запланированная на вечер 20 июня тренировка роты почетного караула Минской военной комендатуры на пересечении проспектов Машерова и Победителей проводиться не будет, сообщает Министерство обороны. Репетицию отменили, это значит, отменяются и ограничения, которые ранее были запланированы. То есть движение транспорта меняться в четверг не будет.

Напомним, рота почетного караула выступит в День Независимости, 3 июля, после парада техники. А генеральная репетиция парада пройдет 1 июля.