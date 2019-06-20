Фермер из Лунинца: «Цены на клубнику падают каждые 4 года»

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На прошлой неделе «Комсомолка» написала о том, что в Лунинце клубнику выбрасывают из-за того, что ее некому сдать. В последние дни к этой теме было приковано внимание всей страны. По ситуации с клубникой высказался и Александр Лукашенко. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Белкоопсоюз обязаны разобраться в ситуации.

Чтобы спасти ягоду, Белкоопсоюз создал в Лунинце специальный штаб. Такие же штабы решают проблемы в Дрогичине и Иваново. А что о клубнике думают местные фермеры?

Глава фермерского хозяйства из Лунинецкого района Анатолий Лобко - человек от земли:

- В этом году, - говорит он, - перепроизводство клубники. Оно и понятно: люди хотят заработать. Ягодой занялись даже те, кто никогда ее не сажал. Поэтому 90% клубники в Лунинецком районе выращиваются на приусадебных участках. И только 10% - фермерский продукт. Но, как видим, наскоком эту культуру не взять. Чтобы старания дали прибыль, нужно использовать лучшие сорта. Для Лунинца это - Кимберли. Его особенность в транспортабельности: клубника выдерживает расстояние даже до Москвы! Другие сорта плохо переносят переезд с огорода до рынка. Начинающим огородникам не помешает знать и основы агрономии. Ведь клубника на грядке может пострадать и от болезни, а по неопытности этого не заметишь. К тому же клубничную землю нужно обновлять раз в три года - сеять на ней огурцы или кабачки. Качественная ягода - а это и сорт, и калибр, и внешний вид - находит покупателя по хорошей цене. Наше хозяйство продает клубнику от 1,2 до 1,6 рубля. За сезон мы собираем 20 тонн и цену не сбрасываем.

По словам Анатолия Лобко, цена на клубнику падает каждые четыре года. 2019-й - как раз такой год.

- Но те, кто занимается культурой нерегулярно, не видят этого, - делится наблюдением фермер со стажем. - Хотя следует признаться, что наш район неидеален для клубники. На землях Лунинца лучше заниматься морковью, свеклой, картофелем. Тем более, по моему прогнозу, расходы на выращивание клубники в ближайшие годы вырастут. Покупатель захочет ягоду в упаковке, с торговой маркой. Уже сейчас в соседней Польше другой клубники вы не увидите.

Будущим рынка клубники «Комсомолка» поинтересовалась и в Минсельхозпроде. В пресс-центре Министерства отметили, что эта ягода не является приоритетной. Минсельхозпрод не диктует условия производителям и продавцам клубники, но, безусловно, следит за ситуацией.