ДТП в Солигорском районе: мужчина на Renault Duster сбил велосипедистку и скрылся

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В УВД Минского облисполкома сообщают о нарушителе, который скрылся с места аварии.

ДТП произошло в деревне Поварчицы в Солигорском районе в среду, 19 июня. Примерно в 14.00 часов 61-летний житель Солигорска на «Рено Дастере» на повороте выскочил на обочину, где в этот момент ехала 42-летняя сельчанка на велосипеде. После ДТП мужчина поспешил скрыться, а женщине помогли очевидцы, они вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в больницу. Милиция объявила нарушителя в розыск.

– Найти солигорчанина удалось благодаря бдительности граждан. В течение нескольких часов, пока шли поиски, раздавались звонки о том, где в данный момент находится разыскиваемый «Рено Дастер». В момент задержания мужчина был пьяным, сказал, что алкоголь употребил после дорожно-транспортного происшествия. Эта информация будет проверена, – пояснили правоохранители.

Также в пресс-службе областного УВД сообщают, что вечером того же дня на Минщине произошло еще одного схожее ДТП.

– В Копыльском районе примерно в 21.20 часов недалеко от деревни Степуры 60-летний россиянин, направляясь в Копыль, не справился с управлением, съехал в левый кювет, где авто перевернулось. Мужчина бросил и авто, и пострадавшую 61-летнюю пассажирку-белоруску из Копыля и сбежал, – рассказали в УВД.

Пострадавшей потребовалась госпитализация. А нарушителя задержали в пьяном состоянии спустя два часа после происшествия, он пешком дошел к знакомой у которой проживал.

– Мужчина также твердил, что употребил алкоголь уже после аварии, – добавили в пресс-службе.

По фактам ДТП проводятся проверки, возбуждены уголовные дела.