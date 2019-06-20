2019-06-20T19:33:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Бывшего директора «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» за взятки и хищения осудили на 4,5 года

Ущерб предприятию был нанесен в 2016 и 2017 годах
Надежда БУТОВИЧ
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Приговор еще может быть обжалован.Приговор еще может быть обжалован.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Экс-главе «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт 14 июня облсудом Гродно вынесен приговор, сообщают в пресс-службе суда.

Бывший руководитель попал на скамью подсудимых по обвинению в получении взятки и хищениях. Известно, что одно из преступлений было совершено в сентябре 2016 года. Тогда глава гродненского филиала «Беларуснефти» вступил в сговор с директором одной строительной фирмы на выполнение ими всех работ на объектах предприятия.

– За протекцию стройфирме бывший руководитель получил взятку стройматериалами на сумму свыше 16 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе.

Год спустя, в 2017 году директор приказал одному из работников предприятия списать один из резервуаров. Украденную емкость приспособили под канализацию на частном участке в сельской местности на Гродненщине. Преступление было квалифицировано как хищение, ущерб – 6 тысяч рублей.

Бывшего директора признали виновным и приговорили к 4,5 года заключения в колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано, а сам он в течение пяти лет не сможет занять руководящую должность, – резюмировали в облсуде.

Приговор еще может быть обжалован.

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