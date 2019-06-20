«Пошел на обгон, подбил попутное авто и врезался во встречку»: ДТП в Смолевичском районе

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в среду, 19 июня, на территории Смолевичского района, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Примерно в 18.00 часов на 21 километре автотрассы направлением Слобода – Новосады произошло серьезное ДТП с участием четырех машин. Не доезжая поселка Дорожного, 40-летний минчанин на «Фольксваген Пассат» выскочил на встречку на перекрестке. Сначала мужчина подбил авто 50-летнего борисовчанина «Мерседес-Бенц Спринтер», ехавший попутно. Потом минчанин на «Пассате» врезался в «Фиат Пунто», который стоял во встречной полосе, пропуская втсречку перед поворотом налево. В «Фиате» за рулем сидела 33-летняя автоледи, жительница Смолевичского района. От удара «Фиат» отскочил назад и врезался в подъезжающий «Опель Зафира», за рулем которого сидел 69-летний сельчанин.

– Сильнее всех в аварии пострадала водитель «Фиата». Женщине потребовалась госпитализация. Другим участникам ДТП помощь медиков не понадобилась. Все водители в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, – уточнили в УВД.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.