2019-06-20T20:04:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пошел на обгон, подбил попутное авто и врезался во встречку»: ДТП в Смолевичском районе

В аварии столкнулись сразу четыре авто
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель совершал обгон на перекрестке и спровоцировал четверное ДТП. Фото: УВД Минского облисполкома.Водитель совершал обгон на перекрестке и спровоцировал четверное ДТП. Фото: УВД Минского облисполкома.
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Авария произошла в среду, 19 июня, на территории Смолевичского района, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Примерно в 18.00 часов на 21 километре автотрассы направлением Слобода – Новосады произошло серьезное ДТП с участием четырех машин. Не доезжая поселка Дорожного, 40-летний минчанин на «Фольксваген Пассат» выскочил на встречку на перекрестке. Сначала мужчина подбил авто 50-летнего борисовчанина «Мерседес-Бенц Спринтер», ехавший попутно. Потом минчанин на «Пассате» врезался в «Фиат Пунто», который стоял во встречной полосе, пропуская втсречку перед поворотом налево. В «Фиате» за рулем сидела 33-летняя автоледи, жительница Смолевичского района. От удара «Фиат» отскочил назад и врезался в подъезжающий «Опель Зафира», за рулем которого сидел 69-летний сельчанин.

– Сильнее всех в аварии пострадала водитель «Фиата». Женщине потребовалась госпитализация. Другим участникам ДТП помощь медиков не понадобилась. Все водители в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, – уточнили в УВД.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.

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