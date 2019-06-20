Макс Корж забрал из роддома жену и новорожденного сына

Изменить размер текста: A A

Кажется, совсем недавно «Комсомолка» сообщала о счастливом событии в семье молодого белорусского рэпера Макса Коржа. Артист сообщил поклонникам, что у него родился сын.

И вот спустя примерно неделю после рождения, медики выписали молодую маму с новорожденным сынишкой домой.

Об этом стало известно из соцсетей: Татьяна Корж 20 июня на своей странице в Instagram поделилась еще одним счастливым событием. На фото вся семья: мама с цветами, старшая дочка Эмилия, с любопытством рассматривающая братишку, и молодой папа – Макс Корж, который, кажется, не может наглядеться на нового члена семьи.

«Долгожданная встреча», – подписала новый пост Татьяна Корж, отметив геолокацией 6ГКБ Минска, в которой по всей видимости и проходили роды.

Пожелаем молодой семье всего наилучшего и будем ждать от их новых фото! Тем более, что семья любит запечатлевать счастливые моменты своей жизни и даже на родах жены Макса Коржа присутствовал фотограф.