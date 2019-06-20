2019-06-20T21:00:51+03:00
Общество
КП Беларусь

На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града

Но жара все еще не спадет
Надежда БУТОВИЧ
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В части регионов дождливая погода будет сопровождаться сильным градом.В части регионов дождливая погода будет сопровождаться сильным градом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Белгидромете рассказали, какую погоду белорусам стоит ожидать в пятницу, 21 июня.

Со второй части рабочей недели дожди потихоньку стали накрывать Беларусь. А с утра в четверг, 20 июня, в Пинске пролилось с неба столько воды, что некоторые горожане бросили утонувшие авто и пересели в лодки, чтобы передвигаться по улицам.

Неужели потоп стоит ждать и 21 июня? Синоптики говорят, да. В пятницу практически всю страну с утра и в дневное время накроют грозы и ливни. В некоторых регионах гроза будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15 – 20 метров в секунду. В части районов дождливая погода будет сопровождаться сильным градом.

В то же время с жарой мы пока еще не прощаемся. Ночью температура установится в пределах +17 - +22 градусов, но в некоторых частях республики «похолодает» до +12 - +16 выше ноля. Днем, разумеется, будет гораздо теплее. Несмотря на дожди воздух прогреется до +25 - +30 градусов. А в южной части Беларуси термометры зафиксируют и +31 - +34 градуса.

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