2019-06-20T21:30:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

17-летний парень разбился на мотоцикле под Житковичами

Молодой человек в тяжелом состоянии в реанимации
Надежда БУТОВИЧ
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Мотоциклист-бесправник был в состоянии алкогольного опьянения и без шлема. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мотоциклист-бесправник был в состоянии алкогольного опьянения и без шлема. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома рассказали, что невзирая на предупреждающую работу сотрудников Госавтоинспекции, в регионе происходят аварии с участием водитель двухколесных ТС. Мотоциклисты рискуют своей жизнью и зачастую сами становятся виновниками произошедшего несчастья, выезжая на дорогу не имея на это право, без достаточного опыта, без мотокостюмов и мотошлемов.

Так в среду, 19 июня, в аварию попал 17-летний мотоциклист-бесправник. ДТП произошло ночью около 04.30 часов на территории Житковичского района. Молодой человек сел за руль мотоцикла «Минск» в нетрезвом состоянии и не надев шлема. На трассе направлением Туров – Хильчицы неопытный мотоциклист попал в занос, мотоцикл вылетел в правую обочину и опрокинулся. Юноша получил очень серьезные повреждения. Сейчас он находится в реанимации райбольницы Житковичей.

По факту ДТП проводится проверка.

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