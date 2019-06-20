17-летний парень разбился на мотоцикле под Житковичами

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В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома рассказали, что невзирая на предупреждающую работу сотрудников Госавтоинспекции, в регионе происходят аварии с участием водитель двухколесных ТС. Мотоциклисты рискуют своей жизнью и зачастую сами становятся виновниками произошедшего несчастья, выезжая на дорогу не имея на это право, без достаточного опыта, без мотокостюмов и мотошлемов.

Так в среду, 19 июня, в аварию попал 17-летний мотоциклист-бесправник. ДТП произошло ночью около 04.30 часов на территории Житковичского района. Молодой человек сел за руль мотоцикла «Минск» в нетрезвом состоянии и не надев шлема. На трассе направлением Туров – Хильчицы неопытный мотоциклист попал в занос, мотоцикл вылетел в правую обочину и опрокинулся. Юноша получил очень серьезные повреждения. Сейчас он находится в реанимации райбольницы Житковичей.

По факту ДТП проводится проверка.