2019-06-20T22:04:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец ударил гостя по голове лопатой, а потом сам вызвал скорую и милицию

Потерпевший отказался писать заявление, но дебошира все равно осудили
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчину осудили на 4,5 года колонии усиленного режима.Мужчину осудили на 4,5 года колонии усиленного режима.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Конфликт в одной из квартир областного центра произошел на фоне… попойки, информируют в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Страдающий алкогольной зависимостью 47-летний гродненец позвал в гости знакомого. К застолью присоединилась жена хозяина квартиры и их соседка. Когда градус был достаточным мужчины повздорили. Выясняли «правоту» сначала в перебранке, потом на кулаках, валяли друг друга по полу, устраивали боксерский поединок… Женщины в какой-то момент «сбежали» в другую комнату, но когда перестали слышать с кухни брань – испугались.

– Жена нападавшего зашла на кухню и увидела, что у потерпевшего на голове зияющая рана, а у мужа в руках лопата. Остановить кровь своими силами они не смогли, поэтому позвонили в скорую помощь, медики сообщили о происшествии правоохранителям, – уточнили в пресс-службе.

Правоохранителей хулиган дождался внизу у подъезда, сам рассказал о произошедшем, сдался без сопротивления. А вот потерпевший, для которого один «хук» лопатой обернулся открытой ЧМТ, вдавленным перелом височной кости, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и другими тяжкими телесными повреждениями, ушел в несознанку.

– Несмотря на то, что в больнице пострадавший провел две недели, писать заявление он отказался, – добавили в УВД.

В суде гродненца признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и приговорили к 4,5 года колонии усиленного режима. Кроме этого, ему назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости. Также он компенсирует расходы Госэкспертизы – без малого 1239 рублей.

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