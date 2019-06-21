2019-06-21T08:48:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК о солисте Neuro Dubel: «Ножевое ранение причинил самостоятельно»

Музыкант культовой группы Юрий Наумов попал в реанимацию с ножевым ранением в живот
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Юрий Наумов до сих пор находится в больнице.Юрий Наумов до сих пор находится в больнице.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Юрий Наумов, музыкант Neuro Dubel попал в больницу с серьезной травмой. Об этом стало известно 20 июня. Сообщалось о нападении на артиста, но Следственный комитет после предварительной проверки опроверг это заявление.

По данным следователей, скорую помощь для Наумова вызвали 18 июня в квартиру 19-летней минчанки. У него было серьезное ножевое ранение в области живота. Тогда 46-летнего музыканта забрали в реанимацию, там он продолжает находиться до сих пор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

- На причастность к совершению преступления проверяются 25-летний парень и 19-летняя девушка, проживающие в квартире. Установлено, что в одной из столичных квартир в течение нескольких дней мужчина и молодая пара распивали спиртные напитки, - делится подробностями Следственный комитет. - В ходе следствия Юрий Наумов пояснил, что ножевое ранение он причинил себе самостоятельно и на него никто не нападал.

Следователи продолжают разбирательство по этому факту.

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