Президент Грузии прервала визит в Минск и срочно возвращается в Тбилиси

Накануне Саломе Зурабишвили прибыла в Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр

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Причина возвращения президента Грузии – акции протеста в Тбилиси. Несколько тысяч демонстрантов требуют отстранить главу МВД и председателя парламента и перейти от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов к выборам по партийным спискам.

Поводом для штурма здания парламента послужило участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента республики, чем возмутил жителей Грузии. Ночью полицейские разогнали протестующих с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа. Задержаны десятки тысяч демонстрантов, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Оппозиция призывает возобновить манифестацию вечером 21 июня.

Саломе Зурабишвили прибыла в Минск вчера вечером. 21 июня она должна была встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и главами обеих палат белорусского парламента. Также планировалось, что Зурабишвили в качестве почетного гостя примет участие в церемонии открытия II Европейских игр. Но президент Грузии была вынуждена спешно покинуть страну, - сообщает ТАСС.