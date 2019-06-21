2019-06-21T10:00:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Лифт с тремя маленькими детьми застрял в многоэтажке

В лифтовой кабине находилось 7 человек, трое из которых – маленькие дети
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: МЧС БеларусиФото: МЧС Беларуси
Изменить размер текста:

В минувшую субботу,15 июня в 13:49 по номеру 101 поступило сообщение, о том, что в столичном жилом доме на ул. Маршала Лосика, 27 застрял лифт. В нем находились семьи с маленькими детьми (2016, 2013 и 2011 годов рождения). Спасатели освободили взволнованных «узников» в 14:01. Они пробыли в лифте чуть больше 10 минут, никто из людей, к счастью, не пострадал.

Работники МЧС всегда выезжают по сообщениям о застрявших лифтах, если в них есть маленькие дети, беременные женщины или те, кому экстренно нужна медицинская помощь, сообщает МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сегодня 21 июня в Минске открываются II Европейские игры
В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась с маршрутку
Президент Грузии прервала визит в Минск и срочно возвращается в Тбилиси
СК о солисте Neuro Dubel: «Ножевое ранение причинил самостоятельно»
Какие улицы перекрыты в Минске 21 июня
Гродненец ударил гостя по голове лопатой, а потом сам вызвал скорую и милицию
17-летний парень разбился на мотоцикле под Житковичами
На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града
Макс Корж забрал из роддома жену и новорожденного сына
«Пошел на обгон, подбил попутное авто и врезался во встречку»: ДТП в Смолевичском районе
Бывшего директора «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» за взятки и хищения осудили на 4,5 года
В Витебске горел цех деревообрабатывающего предприятия
ДТП в Солигорском районе: мужчина на Renault Duster сбил велосипедистку и скрылся
Фермер из Лунинца: «Цены на клубнику падают каждые 4 года»
Тренировка роты почетного караула отменяется: движение транспорта в четверг меняться не будет
Путин об интеграции РФ и Беларуси: Союзное государство - это не единое государство
«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти
Глава МВД: милиция предстанет перед иностранными гостями по возможности незаметной
45-летний мужчина погиб после попытки переплыть Свислочь
Зачет за 30 рублей: в Могилеве преподавателя задержали за взятку
МВД: в интернете незаконно продавали билеты на Европейские игры
Объявлен кастинг на шоу комиков «Рассмеши любого»
В Витебске нарисуют множество черных квадратиков
Новым тренером сборной Беларуси по футболу стал Михаил Мархель
В Ивановском районе женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика