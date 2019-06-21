Лифт с тремя маленькими детьми застрял в многоэтажке

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу,15 июня в 13:49 по номеру 101 поступило сообщение, о том, что в столичном жилом доме на ул. Маршала Лосика, 27 застрял лифт. В нем находились семьи с маленькими детьми (2016, 2013 и 2011 годов рождения). Спасатели освободили взволнованных «узников» в 14:01. Они пробыли в лифте чуть больше 10 минут, никто из людей, к счастью, не пострадал.

Работники МЧС всегда выезжают по сообщениям о застрявших лифтах, если в них есть маленькие дети, беременные женщины или те, кому экстренно нужна медицинская помощь, сообщает МЧС.