В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась с маршрутку

Фура врезалась в маршрутку с пассажирами в Каменецком районе. Фото: virtualbrest.by

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Крупная авария случилась утром 21 июня в поселке Видомля Каменецкого района - на дороге в Беловежскую пущу.

По словам очевидцев, грузовик ехал со стороны Пружан, а маршрутное такси в направлении Бреста, пишет «Виртуальный Брест». Главная дорога была у маршрутки, фура должна была остановиться перед знаком «Стоп», но не смогла - отказали тормоза. После столкновения она еще некоторое время ехала по дороге.

О погибших в ДТП не сообщается. Есть информация о 17 пострадавших пассажирах маршрутки, среди них люди с тяжелыми травмами. Первую помощь на месте аварии оказывали очевидцы.

На место аварии оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, медицинская машина МЧС, спасатели, следственно-оперативная группа.