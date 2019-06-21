2019-06-21T10:56:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась с маршрутку

По предварительной информации, пострадали 17 человек [видео]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фура врезалась в маршрутку с пассажирами в Каменецком районе. Фото: virtualbrest.byФура врезалась в маршрутку с пассажирами в Каменецком районе. Фото: virtualbrest.by
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Крупная авария случилась утром 21 июня в поселке Видомля Каменецкого района - на дороге в Беловежскую пущу.

По словам очевидцев, грузовик ехал со стороны Пружан, а маршрутное такси в направлении Бреста, пишет «Виртуальный Брест». Главная дорога была у маршрутки, фура должна была остановиться перед знаком «Стоп», но не смогла - отказали тормоза. После столкновения она еще некоторое время ехала по дороге.

О погибших в ДТП не сообщается. Есть информация о 17 пострадавших пассажирах маршрутки, среди них люди с тяжелыми травмами. Первую помощь на месте аварии оказывали очевидцы.

На место аварии оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, медицинская машина МЧС, спасатели, следственно-оперативная группа.

В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась с маршрутку.ВИДЕО: vk.com/Опасный Брест

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