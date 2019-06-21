2019-06-21T11:13:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня 21 июня в Минске открываются II Европейские игры

Церемония состоится на стадионе «Динамо»
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Минске состоится церемония открытия Европейских игр.В Минске состоится церемония открытия Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что ждет зрителей на церемонии открытия II Европейских игр, организаторы не говорят, Даже генеральная репетиция шоу проходила в режиме строжайшей секретности. Известно только, что все начнется с зажжения олимпийского огня в чаше. Эстафета огня прошла по всей стране. В ней участвовали не только спортсмены, но и местные знаменитости.

Зрителям обещают рассказать о вехах истории Беларуси с применением технологий дополненной реальности. Музыкальное сопровождение обеспечит сводный симфонический оркестр под руководством Виктора Бабарикина. Хэдлайнером станет оперная певица Анна Нетребко.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие более 4000 спортсменов - представители 50 стран. Они будут соревноваться в 15 видах спорта. Наблюдать за соревнованиями можно будет не только на аренах, но и в фан-зонах, которые оборудовали к началу Игр в других городах.

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