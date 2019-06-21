2019-06-21T12:55:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лидском районе задержали пятерых иностранцев, которым белорус помогал нелегально попасть за границу

За содействие в организации незаконной миграции грозит до 7 лет тюрьмы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Иностранцы надеялись нелегально попасть в ЕС. Фото: Госпогранкомитет.Иностранцы надеялись нелегально попасть в ЕС. Фото: Госпогранкомитет.
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Нарушителей задержали сотрудники ГАИ и спецподразделения пограничных войск в Лидском районе. На дороге остановили автомобиль «Фольксваген», который ехал в направлении границы с Литвой. За рулем находился 38-летний брестчанин, а в салоне - пятеро граждан Афганистана.

У иностранцев не было белорусских виз.

- В ходе разбирательства не стали скрывать от пограничников своих намерений нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС, - комментируют в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

В отношении афганцев начат административный процесс за нарушение правил пребывания в Беларуси и покушение на нелегальное пересечение границы.

А вот водителю грозит более строгое наказание. Оказалось, что он причастен к организации незаконной миграции - в марте - апреле 2019 года его уже поймали на двух аналогичных фактах. Теперь он фигурант уголовного дела. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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