В Лидском районе задержали пятерых иностранцев, которым белорус помогал нелегально попасть за границу

За содействие в организации незаконной миграции грозит до 7 лет тюрьмы

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Нарушителей задержали сотрудники ГАИ и спецподразделения пограничных войск в Лидском районе. На дороге остановили автомобиль «Фольксваген», который ехал в направлении границы с Литвой. За рулем находился 38-летний брестчанин, а в салоне - пятеро граждан Афганистана.

У иностранцев не было белорусских виз.

- В ходе разбирательства не стали скрывать от пограничников своих намерений нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС, - комментируют в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

В отношении афганцев начат административный процесс за нарушение правил пребывания в Беларуси и покушение на нелегальное пересечение границы.

А вот водителю грозит более строгое наказание. Оказалось, что он причастен к организации незаконной миграции - в марте - апреле 2019 года его уже поймали на двух аналогичных фактах. Теперь он фигурант уголовного дела. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.