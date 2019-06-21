2019-06-21T12:56:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Миорском районе пастух поджег два дома

Он бросил окурок в банку с краской
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Мужчина от скуки спалил два дома.Мужчина от скуки спалил два дома.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Пожар в деревне учинил 26-летний ранее судимый местный житель, рабочий сельхозпредприятия.

По информации пресс-службы УВД Витебского облисполкома, все произошло 18 июня с 19 часов вечера до полуночи. Мужчина в тот день находился на работе в качестве пастуха. Он набрел на пустующий дом в деревне Большая Ковалевщина, зашел в него.

- Там его внимание привлек старый диван и банка краски. Мужчина закурил сигарету и бросил ее в краску. После этого он достал вторую сигарету, зажег ее и бросил на диван. Далее поджигатель отправился к другому пустующему жилищу. Там он поджег тюль. После этого злоумышленник поспешил скрыться с места преступления, но вернулся, потому что ему не было хорошо видно пожар, - рассказывают в милиции.

Один из домов сгорел полностью, во втором немного пострадал интерьер. Мужчину задержали на месте преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно мужчине доской пробило живот
В Лидском районе задержали пятерых иностранцев, которым белорус помогал нелегально попасть за границу
Сегодня, 21 июня, в Минске открываются II Европейские игры
В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась в маршрутку
Лифт с тремя маленькими детьми застрял в многоэтажке
Президент Грузии прервала визит в Минск и срочно возвращается в Тбилиси
СК о солисте Neuro Dubel: «Ножевое ранение причинил самостоятельно»
Какие улицы перекрыты в Минске 21 июня
Гродненец ударил гостя по голове лопатой, а потом сам вызвал "скорую" и милицию
17-летний парень разбился на мотоцикле под Житковичами
На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града
Макс Корж забрал из роддома жену и новорожденного сына
«Пошел на обгон, подбил попутное авто и врезался во встречку»: ДТП в Смолевичском районе
Бывшего директора «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» за взятки и хищения осудили на 4,5 года
В Витебске горел цех деревообрабатывающего предприятия
ДТП в Солигорском районе: мужчина на Renault Duster сбил велосипедистку и скрылся
Фермер из Лунинца: «Цены на клубнику падают каждые 4 года»
Тренировка роты почетного караула отменяется: движение транспорта в четверг меняться не будет
Путин об интеграции РФ и Беларуси: Союзное государство - это не единое государство
«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти
Глава МВД: милиция предстанет перед иностранными гостями по возможности незаметной
45-летний мужчина погиб после попытки переплыть Свислочь
Зачет за 30 рублей: в Могилеве преподавателя задержали за взятку
МВД: в интернете незаконно продавали билеты на Европейские игры
Объявлен кастинг на шоу комиков «Рассмеши любого»
В Витебске нарисуют множество черных квадратиков
Новым тренером сборной Беларуси по футболу стал Михаил Мархель
В Ивановском районе женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика