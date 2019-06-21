2019-06-21T13:44:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно мужчине доской пробило живот

Пострадавшему пришли на помочь сотрудники МЧС
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Спасатели помогли извлечь бревно и передали пострадавшего врачам. Фото: mchs.gov.byСпасатели помогли извлечь бревно и передали пострадавшего врачам. Фото: mchs.gov.by
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ЧП произошло 21 июня около 7 утра в деревне Ольховка Островецкого района на предприятии по производству коробочного картона.

Сквозное ранение трехметровой доской получил 37-летний работник предприятия. Доска выскочила из-под станка и пробила брюшную полость. На помощь мужчине вызвали спасателей.

Доска соскочила со станка. Фото: МЧС

Доска соскочила со станка. Фото: МЧС

- Бойцы МЧС, используя гидравлический и режущий инструмент, освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации в районную больницу, - комментируют в пресс-службе МЧС.

Напомним, в прошлом году похожую травму получил экстремал-парапланерист: парню бревном пробило плечо. Ему провели сложную операцию: удалили бревно, собрали плечевой сустав и срастили мышцы. Врачам удалось спасти руку и подвижность сустава.

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