КП Беларусь
В Минске ищут очевидцев инцидента, когда мать пыталась убить 10-месячного сына
Ее поместили в РНПЦ психического здоровья
Мать заключена под стражу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело о попытке убийства 10-месячного ребенка, которую предприняла его 34-летняя мать. Ее заключили под стражу, сообщает belta.by со ссылкой на СК.
Сейчас женщина находится в РНПЦ психического здоровья - в отношении нее будут проводить психолого-психиатрическую экспертизу.
Напомним, ЧП произошло на улице Мазурова в Минске. Женщина причинила своему сыну тяжкие травмы, но не довела умысел до конца, потому что ее действия пресек отец малыша. Ребенка забрали в больницу, за его жизнь борются врачи.
Теперь следователи ищут очевидцев покушения на убийство малолетнего. Звонить можно по телефонам (8017) 389-54-12 либо (8044) 500-31-11.