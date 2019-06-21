22 июня на фестивале Европейских игр в «Дримлэнде» пройдет день брестского «Динамо»

В программе - музыкальные выступления, розыгрыши подарков и другое

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C 21 июня по 2 июля в минском Парке развлечений Dreamland пройдет Фестиваль II Европейских игр - 2019!

Футбольный клуб «Динамо-Брест» выступает официальным партнером мероприятия и 22 июня предоставит гостям фестиваля весь комплекс развлечений, который уж полюбился посетителям домашних матчей команды. А ведь брестское «Динамо» - самая посещаемая команда чемпионата Беларуси!

В программе дня брестского «Динамо»: турнир по текболу, выступление группы поддержки Dynamo Brest Girls, мастер-класс для самых маленьких, фитнес-ланч, маскот “Брестоман”, презентация нового трека SERYOGA, посвященного “Динамо-Брест”, фотобудка и аквагрим, различные конкурсы и викторины, розыгрыш подарков от клуба и партнера “Динамо-Брест” - испанской компании Joma, выступление кавер-бенда "ММ Банда".

На протяжении всего фестиваля в парке развлечений будет располагаться лучший фан-шоп страны, а также эксклюзивный фуд-трак “Динамо-Брест”, где вы всегда сможете вкусно и полезно перекусить, ведь он будет работать только на натуральных продуктах.

Парк развлечений Dreamland находится в Минске по адресу: ул. Орловская, 80.

Билеты на фестиваль

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