В Бресте на рассвете 22 июня будут звучать выстрелы
В Бресте по традиции не обходят вниманием дату 22 июня - этот день считается началом Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 фашисты начали бомбить Брестскую крепость.
События того времени воссоздадут с помощью военно-исторической реконструкции. Ее сюжет каждый год незначительно меняется, но суть остается той же - показать, как выглядел налет немецких захватчиков на спящую крепость.
Митинг-реквием начнется на площади Церемониалов в Брестской крепости в 3.15 ночи. Реконструкция первого боя состоится на Кобринском укреплении в 4.30.
Добраться до крепости ночью можно будет на городских автобусах.
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