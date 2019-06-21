2019-06-21T15:24:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте на рассвете 22 июня будут звучать выстрелы

Так отмечают День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В 4 утра 22 июня в Брестской крепости воссоздадут первый бой июня 1941.В 4 утра 22 июня в Брестской крепости воссоздадут первый бой июня 1941.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Бресте по традиции не обходят вниманием дату 22 июня - этот день считается началом Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 фашисты начали бомбить Брестскую крепость.

События того времени воссоздадут с помощью военно-исторической реконструкции. Ее сюжет каждый год незначительно меняется, но суть остается той же - показать, как выглядел налет немецких захватчиков на спящую крепость.

Митинг-реквием начнется на площади Церемониалов в Брестской крепости в 3.15 ночи. Реконструкция первого боя состоится на Кобринском укреплении в 4.30.

Добраться до крепости ночью можно будет на городских автобусах.

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