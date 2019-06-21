2019-06-21T16:46:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минской области врача задержали за выдачу фиктивного больничного

Правоохранители подозревают, что это не единичный факт
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
За помощь пациентам откосить от работы врач может сесть в тюрьму.За помощь пациентам откосить от работы врач может сесть в тюрьму.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Завотделением районной больницы в Минской области задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями.

- К нам поступила оперативная информация о том, что в одном из районных центров Минской области за умеренную плату можно нелегально получить настоящий больничный лист со всеми необходимыми реквизитами, - комментирует начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Как выяснилось, торговлей липовыми больничными промышляет завотделением хирургии районной больницы. Посредничеством в передаче денег взамен на листки нетрудоспособности иногда занималась санитарка.

Врача задержали в тот момент, когда он получил от санитарки деньги за больничный для водителя транспортного предприятия. В отношении медика возбуждено уголовное дело за получение взятки. Правоохранители полагают, что это не единичный такой факт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Великобритания сменит посла в Беларуси: им станет Жаклин Перкинс
Во сколько приходить на стадион «Динамо» на открытие II Европейских игр?
На время Европейских игр на модной улице Октябрьская поставили палатки с валенками и трусами
В Бресте на рассвете 22 июня будут звучать выстрелы
22 июня на фестивале Европейских игр в «Дримлэнде» пройдет день брестского «Динамо»
В Минске ищут очевидцев инцидента, когда мать пыталась убить 10-месячного сына
В Гродненской области мужчине доской пробило живот
В Миорском районе пастух поджег два дома
В Лидском районе задержали пятерых иностранцев, которым белорус помогал нелегально попасть за границу
Сегодня, 21 июня, в Минске открываются II Европейские игры
В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась в маршрутку
Лифт с тремя маленькими детьми застрял в многоэтажке
Президент Грузии прервала визит в Минск и срочно возвращается в Тбилиси
СК о солисте Neuro Dubel: «Ножевое ранение причинил самостоятельно»
Какие улицы перекрыты в Минске 21 июня