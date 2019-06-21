В Минской области врача задержали за выдачу фиктивного больничного
Завотделением районной больницы в Минской области задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями.
- К нам поступила оперативная информация о том, что в одном из районных центров Минской области за умеренную плату можно нелегально получить настоящий больничный лист со всеми необходимыми реквизитами, - комментирует начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.
Как выяснилось, торговлей липовыми больничными промышляет завотделением хирургии районной больницы. Посредничеством в передаче денег взамен на листки нетрудоспособности иногда занималась санитарка.
Врача задержали в тот момент, когда он получил от санитарки деньги за больничный для водителя транспортного предприятия. В отношении медика возбуждено уголовное дело за получение взятки. Правоохранители полагают, что это не единичный такой факт.