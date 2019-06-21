На время Европейских игр на модной улице Октябрьская поставили палатки с валенками и трусами

Изменить размер текста: A A

В день открытия Европейских игр, 21 июня, участок одной улицы Октябрьская перекроют вплоть до 30 июня. Закрыта для всех видов транспорта будет участок улицы от дома №19 до №27. Эта улица славится своими барами, уютными кафешками и культурными центрами вроде OK16 и галереи «Ў». Неудивительно, что это одно из самых любимых мест модных ребят столицы. Однако теперь общий вид улицы немного изменился. Там поставили с десяток палаток с продукцией госпредприятий. Ассортимент - от шерстяных носков, трусов и валенок до матрешек и подушек. На фоне ярких граффити и модных заведений они выглядят, мягко говоря, неуместно.

Ярмарка продлится до 30 июня Фото: Sasha Dudin

Как указано на сайте администрации Ленинского района, ярмарка продлится до 30 июня.